En juin 2016, le dépôt de bilan de l’UA Libourne aurait pu signer l’arrêt de mort du rugby libournais, après 133 années d’existence sous l’égide de l’UAL. 150 gamins de l’école de rugby se seraient alors retrouvés sur le carreau ou contraints de migrer vers un autre club.

L’US Izon-Vayres est à un petit 15 kilomètres de la sous-préfecture girondine et l’US Castillon à 20 kilomètres mais les parents des licenciés de l’école de rugby n’étaient pas enchantés à l’idée de faire à chaque fois la navette. Ils se sont donc mobilisés pour ressusciter le rugby libournais sous une nouvelle entité : le RC Libourne. “Ça aurait été dommage de ne plus avoir de rugby dans une ville comme Libourne, avec un tel vivier, souligne Jérôme Trésarrieu, le responsable de l’école de rugby du RCL. La plupart des personnes qui ont remonté le club, elles l’ont fait pour les jeunes. C’était beaucoup de parents de l’école de rugby. Pour elles, ce n’était pas grave s’il n’y avait plus d’équipe seniors au club.”

Le budget du club va pour les jeunes

Contrairement aux dernières années de l’UA Libourne, où la politique du club tournait essentiellement autour des seniors, le RC Libourne concentre toutes ses forces sur le pôle formation.

“Cette saison, on consacre 15.000€ de budget “transports” pour l’école de rugby, annonce Jérôme Trésarrieu. Je ne suis pas sûr que beaucoup de clubs de série mettent autant d’argent. Même quand l’UAL évoluait en Fédérale 1 avec 970.00€ de budget, on ne consacrait pas autant de moyens à l’école de rugby.”

Il faut dire que l’école de rugby libournaise multiplie les gros tournois, hors des frontières girondines, pour se confronter à d’autres rugbys et des formations renommées. Et les résultats sont au rendez-vous: par exemple, les U14 du regroupement Libourne/Izon/Ambarès-St-Loubès ont terminé 5e à Orthez du Super Challenge Midi Olympique, devant des clubs prestigieux comme Pau, Castres, Montpellier ou Dax…