De vendredi 13 au dimanche 15 octobre, Rauzan va devenir la capitale française du vin. En effet, la Ronde des Caves va investir la cave coopérative, une sorte de foire au vin personnalisée qui est l’occasion de découvrir les richesses de la France, en matière de vin. Et ce sont neuf régions viticoles différentes qui seront représentées.

Le terroir mis en lumière

Les stands des cave coopératives seront installés dans le chai à barriques avec ceux des producteurs de fromages, de charcuteries et autres produits du terroir. Les régions représentées sont l’Alsace, le Beaujolais, le Bordelais, la Bourgogne, la Champagne, la Provence, les Côtes-du-Rhône, le Languedoc et le Val de Loire. Pour chacune d’entre elles, ce sont des viticulteurs locaux qui présenteront les différents crus mais aussi leur savoir-faire. En tout, ce sont plus de cent vins qui pourront être goûtés, proposés au prix départ de leurs caves respectives.

Pour les amateurs de randonnée, sachez que l’association Rauzan pas à pas, habituée à dévoiler des lieux et des endroits insolites aux alentours de la cité médiévale, organisera une randonnée pédestre d’une douzaine de kilomètres dimanche 15 octobre. Elle est ouverte à tous, même aux chiens. Le rendez-vous est donné à 9h30 sur le parking du collège de Rauzan. Et l’arrivée se fera à la Ronde des Caves, permettant de terminer cette matinée par un moment convivial autour des vins français et des produits du terroir.