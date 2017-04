Une soixantaine de voitures anciennes de 1950 à 1985 sont attendues dimanche 9 avril dans le village, autour de la mairie et de la salle des fêtes.

L’arrivée du Printemps à Saint-Exupéry est marquée tous les ans par une effervescence particulière avec le rassemblement de voitures anciennes. Il y a 10 ans, la passion pour la mécanique a conduit Pierre Cadic et son épouse Brigitte, présidente du comité des fêtes, à organiser un vide-greniers de pièces détachées et à rassembler des voitures anciennes.

De cinq à six exposants lors de la première manifestation, le rassemblement est passé aujourd’hui à une soixantaine de véhicules. Durant toute la journée, les collectionneurs et les passionnés déboulent dans ce village de 117 habitants. En quelques heures, la population a doublé voire davantage car 200 convives sont attendus au repas de midi dans la salle des fêtes.

Pour tous les goûts

Cette année le véhicule le plus ancien présent à Saint-Exupéry, date de 1896 (voir photo). Il se conduit avec un guidon et heureux le visiteur qui sera récompensé en trouvant le nom. Plusieurs associations de la région participent au rassemblement telles les Passionnés du Lion de Tonneins, Les Vieux Boulons de Marmande ainsi que leurs homologues de Villeneuve-sur-Lot.

On peut annoncer bien sûr l’arrivée de deux et quatre chevaux, de voitures décapotables, de Juva4 de 1953, de Rosalie de 1934 de Ford Mustang, de cabriolet, de DS, de Peugeot, de Traction… Le coup de cœur de Brigitte Cadic va vers une Citroën B2 de 1924 restaurée entièrement.

Une balade dans la région

Le rassemblement se formera à partir de 9h et vers 10h, le défilé de véhicules partira pour une balade d’une heure vers le Moulin de Piis à Bassanne via Gironde-sur-Dropt, La Réole et le Rouergue.

Au retour, exposants et visiteurs se retrouveront dans la salle des fêtes pour un repas toujours très convivial à 15€ préparé et servi par une vingtaine de bénévoles. Une bourriche fera des heureux gagnants de champagne, apéritif, corbeille de fruits, bons d’achat et d’une sacoche Facom.

Les organisateurs remercient la municipalité pour la mise à disposition du site ainsi que tous ceux qui participent au bon déroulement du rassemblement. Un parking gratuit est à la disposition des visiteurs près de la salle des fêtes pour éviter les embouteillages sur le bord des routes.

Rassemblement le dimanche 9 avril à partir de 9h. Départ à 10h. Réservation pour le repas auprès d’Éric au 06.52.57.28.02 ou de Brigitte au 06.31.35.77.70 ou par mail à brigitte.cadic1@ bbox.fr.

Nicole Latrille