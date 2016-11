Le club Rando Val de Garonne qui vient d’être labellisé «Rando Santé» organise tous les lundis à 14h une rando de 3 à 4km réalisée à faible allure. Ce genre de randonnée fait de plus en plus d’adeptes, les médecins recommandant par ailleurs la marche comme thérapie. Pour tous renseignements, contacter les animateurs de ces sorties au 05.53.64.16.30 et 05.53.79.11.48.

Les autres rendez-vous du club: lundi 13h45, mardi 13h30 (ou à la journée), jeudi 13h45 et le dimanche. Tous les rendez-vous se font à la Filhole.

Rando Val de Garonne: http://randovaldegaronne47.jimdo.com/ Contact: 06.86.83.60.33.