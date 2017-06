Tout au long de l’année l’association Auringleta propose des randonnées naturalistes et artistiques Encamina.

La prochaine balade se déroulera le dimanche 11 juin à Langon . Avec cette randonnée de 5 km vous partirez à la découverte des différents milieux naturels et de leur biodiversité.

Eva Vicente, éducatrice à l’environnement et conteuse de l’Association l’Auringleta, vous contera la Garonne et l’histoire de sa navigation sur le port de Langon en observant la faune et la flore

caractéristique de ce milieu sur la ripisylve du Gruisson.

Elle vous sensibilisera à l’identification des arbres ainsi que des papillons présents sur le site.

L’accueil du public se fera à 9h15 sur le quai de la Garonne, en face du parc des Vergers, pour pouvoir partir en randonnée dès 9h30. Le retour se fera à 12h30 au lieu de départ.

Ces balades sont gratuites, le financement est pris en charge par le département de la Gironde et l’association l’Auringleta. Elles sont destinées à un public familial, enfants à partir de 7 ans.

Les chiens ne sont plus acceptés sur les balades suite à des perturbations la première année.

N’oubliez pas vos chaussures de marche et de l’eau suivant la chaleur.

Inscriptions au 05.56.63.12.09 ou au 06.79.19.38.16 ou par mail à cette adresse : lauringleta@orange.fr