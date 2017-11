Découvrir le Réolais en randonnée, c’est possible grâce à l’association Loisirs et Détente, créée en 2015, à Saint-Sève. Ce regroupement d’amateurs de randonnée se donne rendez-vous plusieurs fois par an pour des sorties où les richesses naturelles du Réolais sont explorées. La prochaine se déroulera ce dimanche 14 novembre la possibilité de réaliser un parcours de 12,5 kilomètres et de deux fois 3 kilomètres.

Le départ se fera du foyer communal à 9h. Le café et l’apéritif seront offerts aux participants avant et après la randonnée.

Renseignements complémentaires au 06.35.12.08.10 ou au 06.09.40.61.94 ou par mail à jacques.peyrebrune@sfr.fr.