Landiras Rallye : deux pilotes dans le vent du 4L Trophy

Julien Bergognat et Maxime Léglise sont deux étudiants landirannais, ils font partie d’un groupe de jeunes du territoire qui ont décidé de former trois équipages qui se mettront en route pour le Maroc au mois de février prochain.

En quête de sponsors

Mais pour mener à bien ce projet qui demande 3.400€ de frais d’inscription, de carburant et de matériel, il fallait aller à la recherche de différents soutiens et sponsors. Les candidats au désert ont donc créé une association « Les Shnouney », pour ouvrir un compte en banque et recevoir des dons, et hormis l’attrait de l’aventure, l’objectif principal de leur périple sera d’apporter des fournitures scolaires aux enfants du sud marocain.

Dès l’annonce de leur candidature, Julien et Maxime ont reçu de nombreux soutiens, avec tout d’abord une subvention de 500€ de la part de la municipalité de Landiras, et 300€ de l’association Vivre Ensemble, qui aide les jeunes du village à réaliser leurs projets.

Mais les gaillards ne sont pas restés les pieds dans le même sabot, et s’ils ont continué à frapper aux portes des partenaires, ils ont aussi, moyennant travail, reçu le soutien de l’association « La Menonnaise » pour 300€. Membres bénévoles depuis plusieurs années, ils participent aux célèbres fêtes qui se déroulent les 14 et 15 août, et pour cette édition avaient repeint leur 4L en jaune et bleu, les couleurs de Menon.

Une soirée le 14 octobre

Malgré toutes ces aides, le budget n’est pas encore bouclé, alors Julien et Maxime ont créé une page facebook pour adresser des remerciements à ceux qui les soutiennent, et en inciter d’autres à les rejoindre. L’équipage 652 a déjà reçu 200 likes en 24 heures, et nul doute que sa popularité va croître au fil des semaines.

Bien sûr, comme toujours sur le 4L Trophy, les sponsors auront une place de choix sous forme d’adhésifs sur le véhicule en fonction du montant de l’aide. Celle de Jean-Marc Jover mérite d’être soulignée, il a fait un don de 500€, mais il y a aussi : la Société Ogeu, le Château Saint-Agrève, Alfa Net, DesignInside, Landi Pizz, Le Longin, le groupe musical Ikre, sans oublier le docteur Mangin qui offre une trousse complète de pharmacie. « Nous sommes ravis de voir que notre commune rurale accorde autant d’importance à notre projet. Et pour pouvoir dire à tout le monde combien nous apprécions tous ces soutiens, nous avons décidé de mettre en place une soirée amicale le 14 octobre à la salle polyvalente de Landiras », précisent les deux jeunes.

Pour l’heure, c’est le moment des essais du véhicule, et les nombreux chemins forestiers de la commune de Landiras sont des pistes idéales.

Norbert Lados