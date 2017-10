Samedi 11 et dimanche 12 novembre aura lieu la douzième édition de « La Raisin d’Or » en Sauternais, manifestation sportive qui se déroule dans le merveilleux Vignoble de l’appellation Sauternes et Barsac, ainsi qu’au cœur de la Vallée du Ciron. Elle est basée sur trois activités : le VTT, la randonnée pédestre, le trail enfant et adulte.

Portes ouvertes

Dans un premier temps la Raisin d’Or en Sauternais a pour but de valoriser notre région à travers des épreuves sportives et de la faire découvrir aux participants mais aussi à leurs accompagnateurs dans les moindres détails : le vignoble des appellations Sauternes et Barsac avec ses nombreux châteaux ainsi que la vallée du Ciron.

Elle a également pour but de promouvoir tous les acteurs locaux, plus particulièrement les viticulteurs. En effet, à l’occasion des portes ouvertes de l’appellation qui se dérouleront le même week-end, les vignerons vous accueilleront au sein de leurs propriétés. Les inscriptions de la Raisin d’Or 2017 sont ouvertes depuis le 1er septembre et il ne faut pas hésiter à s’inscrire tôt pour être sûr de participer.

De nombreux amateurs locaux tentent chaque année de s’inscrire fin octobre quand, notamment, la marche 15 km et la rando VTT 25 km sont déjà complètes, la clôture des inscriptions étant le 4 novembre 2017.

Les trails des enfants séparés par âge en 4 catégories sont, cette année encore, totalement gratuits avec un parcours intégralement protégé dans le parc de Filhot. Alors que les jeunes qui participent sont ravis de ces trails et que les organisateurs financent intégralement ces épreuves, il reste malheureusement chaque année de nombreuses places libres.

De plus, cette année, une nouvelle épreuve a été créée pour cette nouvelle édition de la Raisin d’Or : la marche nordique sur 14km. Les 11 et 12 novembre, c’est à Sauternes qu’il faudra être !

Inscriptions : www.chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/696 Renseignements aux 06.95.33.28.52 ou 06.38.64.19.08.