Grignols Quatre nouveaux gendarmes à la brigade

Quatre gendarmes sur les six que compte la brigade ont changé d’affectation cet été. Quatre nouveaux sont donc arrivés.

« L’effectif est au complet, commente l’adjudant Prim, nouveau commandant de la brigade. Avec l’adjudant Virouleau, nous sommes les deux anciens. Deux femmes sont arrivées : Flora Chartier, qui sort de l’école de gendarmerie de Chaumont, et Amandine Simonin, qui était depuis quatre ans à Tonneins et qui a passé auparavant cinq années dans l’armée de l’air. Mathieu Cazenave, originaire de Mérignac, était en poste depuis 8 ans dans la Marne, et le brigadier-chef Pierre Jean Cruchade vient de passer 9 ans à Cognac. »

Le lieutenant Garrigue, commandant la communauté de brigade de Bazas-Captieux-Grignols a tenu à être présent pour cette présentation de l’effectif aux élus de la commune et a rappelé combien il était important de pouvoir travailler en commun et d’entretenir des contacts réguliers. Le maire lui a confirmé que c’était toujours dans cet état d’esprit que les élus ont oeuvré et que les relations seraient aussi cordiales avec les nouveaux, qu’elles l’étaient avec les anciens.