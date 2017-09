Un cambrioleur multirécidiviste a été condamné lundi 25 septembre par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 4 mois de prison ferme.

Ce Monségurais, âgé d’une quarantaine d’années, multirécidiviste, avait volé machine à laver et autres matériels à l’école et dans plusieurs locaux associatifs et sportifs de Monségur.

Il a été interpellé par les gendarmes.

Placé sous contrôle judiciaire, le quadragénaire a été présenté lundi devant la justice.