Evan&Co, l’association qui soutient le petit Evan, âgé de 5 ans, atteint de leucémie, continue son travail de collecte de fonds pour soulager sa maman qui doit faire face à des frais médicaux et hospitaliers trop lourds pour elle. Cela maintenant plus d’un an que les actions s’enchaînent avec beaucoup de succès ett de notoriété, Axelle Bonnemaison, miss Aquitaine, ayant accepté d’être la marraine de l’association.

Dimanche, une opération d’un nouveau genre est organisée en l’église de Montpouillan, le village où habite Evan: un concert vocal réunissant pas moins de quatre chorales du secteur.

C’est à l’une d’elle, le Guérin Choral’ Swing, que l’on doit ce regroupement vocal pour un concert aussi sympathique que généreux puisque la totalité des fonds recueillis pour l’occasion ira à Evan&Co. participeront: Le Petit Train du Passé (Virazeil), la Chorale de l’Amitié (Birac-sur-Trec), les Rossignols de Tolzac (Varès) et donc, le Guérin Choral’ Swing (Guérin).

Dimanche 5 novembre à 14h30, église de Montpouillan.