« Vendredi 14 avril, j’ai été alerté par un médecin de cas de salmonellose chez des enfants scolarisés à l’école de Saint-Hilaire-de-la-Noaille. Ce médecin venait de faire une déclaration à l’Agence Régionale de Santé, les enfants ayant pour histoire commune de prendre le repas de midi à la cantine » déclare Didier Lecourt, maire de la commune.

« En tout, quatre cas sont signalés. Il s’agit de deux enfants d’une même fratrie et de deux autres enfants de familles différentes, tous âgés entre cinq et huit ans. » La directrice de l’école a informé l’ensemble des parents.

115 repas servis par jour

« Sur 115 repas servis chaque jour, comment se fait-il que quatre enfants seulement soient intoxiqués ? » se demande l’élu avant d’affirmer que « les menus pouvant avoir causé les troubles sont examinés. Il paraît improbable qu’ils en soient la cause au vu leur composition et tenant compte de la période d’incubation, aucune analyse ne peut être effectuée, les portions restantes ne sont pas conservées. » Les propos du maire ont été confirmés mardi 2 mai (N.D.L.R : l’interview de Didier Lecourt s’est déroulée la semaine précédente) par le département des alertes sanitaires de l’ARS qui précise qu’il y a peu de chance que l’école soit responsable de cette intoxication alimentaire puisque peu d’entre eux ont été contaminés.

De plus, le maire assure que la cuisine de l’école est aux normes ainsi que l’équipement frigorifique. La maîtrise sanitaire est respectée, la propreté des lieux et le professionnalisme du personnel ne sont pas mis en cause. La cuisinière est titulaire avec 15 ans d’ancienneté.

Les enfants vont bien

Finalement, la bonne nouvelle est que les enfants vont bien. Le docteur Christian Henry, ayant suivi trois d’entre eux, assure la guérison de ses patients. Pour rappel, la salmonellose est une infection due à une bactérie nommée salmonelle. Elle cause une intoxication alimentaire. Cette bactérie se trouve dans les aliments crus ou insuffisamment cuits comme la viande, les fruits de mer et les œufs. Dans ce cas, il y a de fortes chances que les œufs de petits élevages en soient la cause indique l’Agence Régionale de Santé puisque ceux de la cantine sont contrôlés.