“On s’est fait voler”, répète Vincent Ferraz, quand il doit évoquer ce sulfureux 16e de finale retour de Fédérale 3, sur la pelouse de l’UA Libourne. Quatre ans après, l’ancien entraîneur foyen n’a toujours pas digéré les décisions arbitrales qui ont condamné son équipe ce jour-là. “On menait 12 à 3 à dix minutes de la fin, après avoir perdu de quatre points à la maison, se rappelle l’actuel entraîneur de l’AOCC Duras. On se dirigeait vers un exploit après avoir joué à 14 durant près d’une heure, suite à l’expulsion injustifiée d’un de nos joueurs. Mais à dix minutes de la fin, l’arbitre nous sort un autre joueur. A 13, on a craqué… On fait 12-12 au final et on rate la montée.”

A lire : un nouveau trio à la tête du Stade Foyen

De ce match, on en parle encore jusqu’au club-house de Duras où Romain Balès, Julien Borderie et une demi-douzaine d’anciens Foyens ont atterri. Parfois, ces derniers remuent le couteau dans la plaie. Il faut dire qu’après ce cruel 16e de finale, beaucoup de Foyens ont quitté le club et le Stade a eu du mal à s’en remettre. Ensuite, le club girondin n’a jamais flirté de nouveau avec l’espoir d’une montée en Fédérale 2 hormis cette saison. Espoir de courte durée…

Expulsion contestée

Mais, même s’ils réussissent, ce derby à Libourne face à l’ennemi juré restera toujours dans les mémoires foyennes. Car il y avait toute une atmosphère autour de cette rencontre. En effet, lorsque le Stade Foyen se présente à Moueix ce jour-là, dans un stade plein comme un œuf, c’est un peu David contre Goliath. “C’était l’ogre libournais avec d’anciens joueurs de Pro D2 et des étrangers, rappelle Vincent Ferraz. Il y avait 2.500 personnes autour du terrain avec les kops et une ambiance de Top 14 (sic).”

D’ailleurs, en phase de poule, les deux équipes s’étaient déjà affrontées et une bagarre générale au match retour avait enflammé les réseaux sociaux. L’enjeu d’une montée, l’engouement populaire, la fable du petit contre le gros… Tous les ingrédients étaient présents pour un match historique. Il ne manquait plus que le coup du sort. Malheureusement pour les Foyens, c’est l’arbitre qui l’a provoqué.

A lire : le Stade Foyen a trouvé son nouveau duo de coachs

“Libourne avait beaucoup joué sur la médiatisation de la vidéo de la bagarre pour nous faire passer pour des voyous, explique Vincent Ferraz. C’était bien joué de la part des dirigeants. ça a influencé l’arbitre… Il expulse notre joueur parce qu’il rentre dans un maul sur le côté. Objectivement, ça ne méritait même pas un jaune ! On avait montré la vidéo de l’action à un arbitre qui officie aujourd’hui en Top 14 : il partageait notre avis. Cette rancœur, on ne l’oubliera jamais !”