Quarts de finale du championnat de France: les clubs dordognots se mettent en quatre

Tout le comité du Périgord-Agenais est derrière quatre équipes seniors en course pour un quart de finale des championnats de France.

En Fédérale 3, le CA Périgueux de Thierry Labrousse est opposé dimanche (15 h 30) au stade René Lajugie de Bon-Encontre à l’Entente Rugby Miélan-Mirande-Rabastens, cornaqué par le « sorcier » Pierre-Henri Broncan.

Au tour précédent, le club gersois s’est dépatouillé de justesse de TOAC-TOEC, leader de la poule 14, celle de Floirac, Monflanquin, Fumel, Bazas, Bon-Encontre. C’est une réelle surprise de retrouver Miélan à ce stade de la compétition. Cette formation s’était qualifiée lors de la dernière journée en s’imposant à Saint-Lary, lui soufflant du même coup la place de n°6.

Le CAP s’est promené dans son groupe (86 points – 18 victoires). Lors des phases finales, il a connu un seul revers à Belvès (14-15) avant de se qualifier pour les quarts aux dépens de St-Paul-les-Dax (25-21) à Floirac.

A deux matches du titre de champion de France, le CAP a le désir, cette fois, de brandir le bouclier, lui qui avait été éliminé prématurément au cours du précédent exercice.

DNACG: le CAP suspendu à son avis

En marge du sportif, le club dordognot croise les doigts pour obtenir le feu vert de la part de la DNACG pour sa montée en Fédérale 2, sa réponse ayant été ajournée d’une semaine.

Pressenti comme le futur président, Francis Roux s’est présenté ce jeudi devant le gendarme financier.

Dans le championnat de France Honneur, Ribérac affrontera les Basques de Saint-Pé-sur-Nivelle, équipe dirigée par Patrice Lagisquet, ancien sélectionneur de l’Équipe de France. Coup d’envoi dimanche (15 h), sur la pelouse de Cestas.

De son côté, Mussidan sera aux prises à La Couronne, club charentais, à Barbezieux (16).

Battus au stade des huitièmes, Saint-Gaudens et Condom, battus respectivement par St Pée et Ribérac, sont repêchés par la FFR. Arrivant en tête de la liste d’attente, en cas de désistement ou rétrogradation administrative, les clubs de la Haute-Garonne et du Gers sont donc promus en Fédérale 3.

En 2e série, toujours en quarts de finale, Payzac/Savignac en découdra face à Pantin, champion d’Île de France, sur la pelouse de Vierzon, département du Cher (18).