Les structures ont ainsi jusqu’au 15 février 2017 pour déposer leur candidature.

Montage de dossiers

Deux ateliers seront organisés pour les aider à monter leur dossier : le 12 janvier de 9h30 à 12h à Tonneins (contact : Mme Ghrairi au 05.53.64.83.70), le 17 janvier de 14h30 à 17h à Marmande (contact : Mme Fischer au 05.53.64.83.70).

L’an dernier, un appel à projets similaire avait été lancé. Il avait donné lieu à la mise en place d’une trentaine d’actions pour les habitants des deux quartiers prioritaires.

Cofinancement

Les actions proposées doivent obligatoirement porter sur l’un des piliers du Contrat de ville 2014-2020 : cohésion sociale/développement économique et emploi/habitat et cadre de vie. Il est également souhaitable qu’elles soient cofinancées par différents partenaires : le CGETT (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires), l’Agglomération, les deux communes de Marmande et Tonneins, la Région, le Département, la CAF, la Caisse des dépôts et Consignations, etc.

Les actions privilégiées sont celles qui mobiliseront un partenariat élargi (Conseil citoyen, habitants, etc.).