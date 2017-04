Pâques, voici revenu le temps de « Sauternes et Chocolats » les 15, 16 et 17 avril, de 10h à 19h ! La Maison du Vigneron, et ses amis viticulteurs de Sauternes proposent un week-end pascal gourmand aux mille et une saveurs. Une équipe composée à 100% d’épicuriens curieux qui seront heureux de partager leurs passions respectives et invitent les visiteurs à réveiller les papilles après ce long et rigoureux hiver !

Sauternes d’or accompagnés des chocolats du monde de Patrick Brossard, maître artisan chocolatier qui s’évertue, par son imagination et son esprit créatif, à satisfaire les plus gourmands et à charmer les palais les plus délicats, un maître Artisan perfectionniste, novateur et cependant respectueux de la tradition !

Dimanche 16 avril il animera des ateliers gratuits de peinture sur chocolat dans les locaux de la Maison du Vigneron et pour y participer réservez votre créneau de 16h à 18h.

C. B.

Les 15, 16 et 17 avril, de 10h à 19h à la Maison du Vigneron. Infos: 05.57.31.00.89 ou 06.84.08.19.52. Entrée libre, dégustations gratuites, atelier chocolat sur réservation.