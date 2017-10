Les 21 et 22 octobre de 10h à 18h à l’espace culturel de Toulenne l’art rencontre la nature. Dans la diversité des créations artistiques en lien avec la nature, l’association MIAM, les Amis du Mayne a sélectionné des artistes régionaux dont le talent est reconnu et apprécié.

Au milieu, un jardin

Au milieu d’un jardin créé par le paysagiste Nicolas Birac, l’exposition met en valeur les plus belles pièces d’artisans comme Laure Pascual céramiste ou Carine Baë peintre… pour faire prendre conscience de la diversité de la nature, de l’émotion qu’elle apporte et de la source d’inspiration qu’elle est pour l’homme. Car tel est le thème retenu pour cette exposition concoctée par les membres de l’association MIAM, qui présentent une palette d’artistes remarquables, des créations qui nous transportent dans un voyage plein de couleurs où l’art peut être perçu comme l’harmonie entre l’homme et la nature.

Artistes

Les artistes exposants célébreront la nature et transformeront, grâce à leur talent, cet espace clos en un monde de liberté et d’imagination : Carine Baë, artiste peintre ; Nicolas Birac, paysagiste ; Giang Nguyen, bonsaï ; François Maurisse, plasticien et ses herbettes ; Francis orchidées ; Laure Pascual céramiste ; Alain Coumes-Gauchet, papillons et Florence Schrobiltgen, encres de Chine.

Infos : 06.03.00.60.67. Tarif 2€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.