Saint-Martial Punks et rockers solidaires

Les groupes de rock « Saturday Punk Fever » et « Rock’n Lol » du Sud-Gironde se produisent en concert ce samedi 26 novembre au « Zéphyrin » à Saint-Martial. C’est une soirée où énergie et bonne humeur rimeront avec partage et solidarité.

Une entrée = un jouet

En effet, une collecte de jouets au profit de l’Association « Mille Cœurs d’Enfants » est proposée.

L’association intervient en Gironde pour venir en aide aux plus démunis. Elle mène un combat acharné contre l’injustice et la précarité. Son action principale porte sur la collecte de toutes sortes de matériel pouvant être réutilisé et mis aux service des enfants les plus vulnérables. Mais pour garder la féerie de Noël, la collecte ne portera que sur des jouets.

Fin décembre, l’association se chargera de faire la distribution de ces cadeaux à des enfants qui en ont besoin pour leur offrir un Noël plus chaleureux.

Samedi 26 novembre à 21h au « Zéphyrin » à Saint-Martial. 1 entrée concert = 1 jouet neuf. Contact: 05.56.76.40.38.