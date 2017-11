Promotion : La Réole inquiète, le BEC monte en puissance

Après sa victoire à La Réole, Cestas est plus que jamais installé à la première place de la poule, sans vraie surprise. Les Bécistes ont réussi la belle opération de la journée en s’imposant au Bouscat, prouvant qu’ils allaient crescendo à un niveau manifestement plus approprié à leur standing du moment. Enfin Sanguinet n’a pas tremblé face à Lège-Cap-Ferret, un promu qui doit maintenant engranger des points.

Sanguinet 22-7 Lège-Cap-Ferret

“On sait que Sanguinet a fait un recrutement de qualité et que chez eux, ils seront difficiles à bouger. Le RC Lège-Cap-Ferret, qui est pourtant annoncé comme étant très solide, en a fait les frais. Je pense aussi que Sanguinet a rentré des joueurs blessés pendant longtemps la saison passée alors il ne faut pas être plus surpris que ça.”

Le Bouscat 10–21 BEC

“Dans un premier temps, je me suis dit que Le Bouscat avait dû passer à côté. Maintenant, le BEC a manifestement trouvé la bonne cadence. Nous serons fixés dimanche puisque nous nous déplaçons là-bas et que ce résultat est un bel avertissement. Tout cela prouve en tout cas que ce championnat est assez ouvert.”

La Réole 13-20 Cestas

“Nous avons réalisé une bonne première mi-temps et le temps n’a pas permis à Cestas de s’exprimer derrière car ils sont très joueurs. Nous manquons cruellement de buteur et nous laissons encore des points en route mais Cestas est une très belle équipe. Nous concernant, il va nous falloir être plus réalistes, plus respectueux des consignes et j’espère que tout cela va vite arriver désormais car le temps presse.”