Marmande Promotion Honneur. Stéphane Camu: deux clubs sinon rien

Un pas en arrière, deux pas en avant! Stéphane Camu se retire du circuit. «Je me suis posé. J’avais besoin de souffler.» Puis, l’ancien manager du RC Queyran rebondit illico un an après. Retour singulier: il devient entraîneur au Stade Réolais et au… Stade Saint-Livradais!

Parbleu, l’ami Stef ne fait pas les choses à moitié. Deux clubs sinon rien, drôle de challenge pour un seul homme. L’intéressé nous coupe de suite: «d’un côté comme de l’autre, je viens apporter ma pierre à l’édifice. Dans les staffs respectifs, il existe un manager, des hommes aux responsabilités bien définies. Je n’ai pas le don d’ubiquité. Ni la prétention de tout régenter.»

Revoir mes «enfants»

Le dédoublement implique une organisation cohérente dans la semaine. De Meilhan-sur-Garonne, son point d’attache (domicile), tantôt il rallie La Réole tout proche (mardi, vendredi, dimanche jour de match), tantôt il met son GPS sur Sainte-Livrade, à l’opposé (mercredi). Dans le Villeneuvois, il arrive que le SSL joue le samedi…

«Ça peut prêter à sourire. Je m’engage avec autant de conviction chez l’un comme chez l’autre.» Sa corde sensible, c’est l’affectif. Stéphane Camu a des amis un peu partout. Dieu sait si l’ancien deuxième ligne de l‘US Marmande, Langon, Sainte-Bazeille a eu des sollicitations. «J’aurais pu revenir à l’USM. On me proposait un nouveau projet, la création de juniors Reichels. Faute de le voir aboutir, par respect aux autres clubs, je devais leur fournir ma réponse.»

Dans le championnat Côte d’Argent (Promotion), le Stade Réolais sort d’une saison laborieuse. «C’est un ami, Bruno Celhay (dit «Titi»), un ancien équipier du Stade Langonnais, qui m’a demandé de lui donner un coup demain. Il y a quelque chose à rebâtir.»

Dans le championnat Périgord-Agenais (Promotion), le Stade Saint-Livradais est composé de jeunes joueurs. «J’en ai eu quelques uns (NDLR: Dorian Delpech, Simon Decourty, Jason Lesca) quand j’étais entraîneur des Reichels à Marmande. Le décès de Yann Robert (dans un accident de la route en novembre 2015) m’a bouleversé. Je marche à l’affect. Refuser d’y aller, c’est comme si je reniais mes enfants.»

Sous la houlette de l’Auvergnat Kevin Chabard et de Christophe Mas, le SSL a fait un travail de fond. «Je suis agréablement surpris par la qualité des jeunes, issus de la formation interne. Le réservoir existe, c’est du concret.»

Un rôle sociétal et éducatif

Dans Midi Olympique, Philippe Netto, coprésident, le déclare tout net: «ici, le rugby a un rôle sociétal et éducatif. Nous nous inscrivons comme club formateur.» Si la qualification aux phases finales régionales coule de source, une accession en Honneur validerait après tout une certaine marque de fabrique. Tout neuf dans ces deux projets, Stéphane Camu apprécie ce genre de situation. «On ne me connaît pas. Je débarque avec mes idées, avec mes méthodes. Ça met une barrière entre nous. Un contexte évitant de s’exposer à la critique.»

Bosser dans la sérénité, c’est bien ce à quoi aspire Stéphane Camu qui serait bien embarrassé si le Stade Réolais et le Stade Saint-Livradais devaient se croiser en phases finales du championnat de France.

Dominique EMPOCIELLO