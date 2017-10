Promotion : Cestas et Sanguinet créent la surprise

Le duel au sommet de ce championnat de Promotion avait lieu à Cestas… Face au RC Cubzaguais, ce sont les locaux qui ont eu le dernier mot. Comme Sanguinet, sur la pelouse de Parentis. Benjamin Fourton, le capitaine du RC Cestadais, revient pour nous sur cette deuxième journée.

Cestas 19-13 Saint-André-de-Cubzac

“Cubzac, c’est une très belle équipe, bien organisée et très joueuse. Ils nous ont mis beaucoup de pression et n’ont pas tenté un certain nombre de pénalités, préférant sans doute les essais, ce qui au final nous a arrangé. C’était un match rude mais intéressant à jouer, même si ça a tapé fort.”

BEC 17-24 Lège-Cap-Ferret

“Je ne connais pas trop le BEC mais Lège, c’est solide devant, au niveau du combat notamment. Le BEC doit se rôder manifestement mais il semble que ce sera compliqué pour eux, notamment pour jouer les premiers rôles.”

Parentis 19-27 Sanguinet

“C’est une surprise même si on dit que Parentis a perdu du monde durant l’intersaison. Gagner à Parentis, c’est compliqué. Alors si Sanguinet l’a fait, c’est qu’ils doivent être solides et avec un Jo Chassaing des grands jours, c’est plus facile. En tout cas, cela prouve qu’il faudra compter sur eux.”