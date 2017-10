Promotion : Cestas confirme à Sanguinet, Parentis se rebiffe

Cestas s’est imposé dans la douleur à Sanguinet, un match très disputé au demeurant alors que dans le même temps, Saint-André-de-Cubzac a disposé du BEC sans trop forcer, Parentis se payant le luxe de rafler la mise au bout du suspense au Bouscat.

Saint-André de Cubzac 36-17 BEC

“Ce n’est pas une surprise bien sûr, chacun sait que Saint-André est une grosse cylindrée et que ce sera compliqué d’aller là-bas mais c’est également compliqué de les recevoir. En plus, Heini Adams a rechaussé les crampons…”

Sanguinet 17-23 Cestas

“L’équipe de Cestas est très bien organisée mais ce match a été un peu bizarre dans son scénario car ils peuvent nous marquer deux ou trois essais de plus et alors on prend cher. Mais nous pouvons aussi les taper dans le final, le hold-up parfait à la dernière minute qui était mieux bien sûr (rires).”

Le Bouscat 20-22 Parentis

“Les Parentissois n’avaient pas montré leur vrai visage face à nous une semaine plus tôt et ils avaient à cœur de se rattraper au Bouscat. Ils se sont fait peur en ne s’imposant que sur le fil. Il leur manque quelques joueurs et lorsqu’ils vont rentrer un peu de monde, il faudra compter sur eux.”