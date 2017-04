Peu d’observateurs avaient donné du crédit à ce XV de Cadaujac avant cette demi-finale retour. Ces derniers avaient en effet été défaits à Cestas lors de la phase initiale (19-7) et leur défaite lors du match aller une semaine plus tôt n’augurait rien de bon. Toutes ces considérations ont donc été balayées d’un revers de main (13-20) et ce sera donc une finale Pays-Médoc – Cadaujac.

“Nous étions déterminés après le résultat décevant de l’aller, réagit Alexis Azoulai, le capitaine de Cadaujac. Nous avons remédié à une partie des problèmes qui nous avaient fait un peu déjouer et au final, nous passons. L’objectif du club est atteint avec l’accession mais nous avons l’ambition d’aller le plus loin possible maintenant. Face à Pays Médoc, il faudra produire du jeu, ne pas se focaliser sur le bouclier qui sera au bord du terrain et ce sera du 50/50“

Dans l’autre demi-finale, les Médocains n’ont en effet pas laissé traîner le suspense, disposant assez nettement de Parentis avec quatre essais à la clé (37-13). La finale se disputera à Sainte-Germaine le samedi 22 avril (17h15).