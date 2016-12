L’association des Amis des Orchidées, dont l’objectif est de montrer les orchidées et faire visiter le site de Monco, remplit tout son rôle.

Bernard Franzon, le président de l’association précise : « Les vingt visites guidées du sentier de Monco ont presque atteint 240 personnes (adultes et enfants, dont 80 dans le cadre scolaire et pour un total de 118 visites payantes). Mais le nombre de visiteurs est vraisemblablement plus élevé car on ne peut pas comptabiliser les personnes qui viennent ou reviennent seules sur le site ».

Le nombre d’adhérents a plus que doublé pour dépasser aujourd’hui la cinquantaine. Le président a souligné les relations privilégiées avec la mairie d’Auros et la CDC pour les aides financières et techniques pour la gestion et l’entretien du site de Monco. À ce titre, la clôture qui entoure et protège la « prairie aux orchidées » présente quelques faiblesses à certains endroits : les services techniques de la mairie devraient bientôt intervenir.

Avec le CEN, le chantier d’automne et des visites communes seront au programme ainsi que des réunions de projet de gestion du site. Avec l’ASCOART, outre la journée du commerce de proximité, un concours photos sera organisé, ouvert à tous avec de nombreux prix (dont un du public) et la collaboration des commerçants d’Auros.

Concours photos et autres animations

2017 verra aussi la création de la « Confrérie de l’orchidée » dont les statuts et règlements sont en cours de rédaction.

Enfin, comme elle le fait avec les enfants de l’école d’Auros et de l’ALSH, Accueil de Loisirs Sans Hébergement, l’association va développer encore les visites de Monco à destination des enfants : jeunes du Lycée agricole de Bazas, du Collège de Cudos : ces sujets sont en « culture ».

Bureau

Côté organisation, Colette Marshal et Delphine Schambacher ont rejoint le Conseil d’administration et les membres du bureau ont été réélus: Monique Pinguet (trésorière) et Bernard Franzon (président), Colette Marshal remplace au poste de secrétaire Jean-François Villemeur qui devient vice-président.

Philippe Leruste