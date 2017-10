Hélène Rassis le dit : « On ne passe pas à Bieujac, on y vient ». En cette fin de mois, il y a de nombreuses raisons d’y venir !

Des animations à « La Maison », café social et solidaire, sont prévues : les cours ludiques d’anglais pour enfants, ados et adultes avec Corinna sont programmés. Un engagement avec trois cours d’une heure et un cours d’une heure trente avec pâtisseries.

Animations

Leslie propose aussi des séances de méditation ainsi que des cours de yoga avec des tarifs dégressifs selon l’engagement. Franck, lui, donne toujours ses cours de guitare individuels ou collectifs (contact : 06.79.16.37.46) et l’atelier « Répar’Action » ont lieu avec Claude tous les 15 jours.

Fanny Sarre, quant à elle, propose une formation sur deux jours « La communication connectée » (inscription obligatoire). Les soirées « auberge espagnole » ont un réel succès.

Vendredi 20 octobre, La Maison qui soutient deux Sud-Girondinnes qui sont impliquées dans un convoi solidaire vers la Grèce, organise une soirée « Auberge espagnole » avec la diffusion d’un film de Yannis Youlountas à 20h30 : « Ne vivons plus comme des esclaves ». Au cours de la soirée, collecte de dons divers pour le collectif Anepas.

Vendredi 27 octobre, soirée dictée avec « Maitre Roger » et mardi 31 octobre, vernissage d’une exposition avec le concours du groupe « Cri Primate » et la lecture en musique de Walden d’Henri David Thoreau.

Espace de Vie Social

Par ailleurs, La Maison dépose un dossier auprès de la CAF : cet EVS (Espace de Vie Social) est en bonne voie et si ce projet partagé par ceux et celles qui fréquentent La Maison se concrétise, il verra le jour en 2018. Ce label légitimera le travail accompli depuis deux ans avec le soutien de la municipalité.

Vendredi 13 octobre, soirée rock à partir de 19h, apéro concert surprise suivie de Hend On.