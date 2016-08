Casteljaloux Procès de Daniel Telliez : des coups de fil par millions

Gérard Gouzes, avocat de Daniel Telliez, chef d’entreprise de Casteljaloux, a marqué les esprits mercredi 15 juin au tribunal d’Agen en déposant une plainte pour viol du secret de l’instruction. Il n’a pas goûté que les affaires de son client s’affichent en une des journaux sous des titres évoquant « l’arnaque téléphonique », l’escroquerie, les fausses factures et l’abus de biens sociaux. Il est également en attente d’une réponse à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qu’il a déposée. Il s’agit en l’occurrence de savoir si son client peut bénéficier du cas de jurisprudence Cahuzac, qui a établi qu’un contribuable ayant été redressé par le fisc n’a pas à passer devant les tribunaux pour la même affaire, dans la mesure où il a épongé sa dette. Car Daniel Telliez, qui reconnaît l’abus de bien social, estime avoir réglé sa note à la collectivité, à travers les services fiscaux. Réponse fin juin.

Quelle pratique commerciale ?

Les arguties procédurales étant évoquées, la question centrale demeure, elle, en suspens, au moins jusqu’au 13 juillet, date programmée du rendu du délibéré : les activités professionnelles du prévenu sont-elles légales, ou bien relèvent-elles de la pratique commerciale trompeuse, ou agressive, ou les deux ? C’est ce que le tribunal a entrepris de tirer au clair, sans bien maîtriser les aspects techniques d’un univers complexe. Il n’existe pas de nom pour qualifier l’activité incriminée, juste des anglicismes approximatifs que la défense a réfuté : « ping call » et « call back » Le premier consiste en un appel court qui ne laisse pas le temps de décrocher, incitant de la sorte l’appelé à composer le numéro qui a tenté de le joindre. Au bout du fil, alors, un numéro surtaxé… Quant au call back, le terme n’est juste pas approprié.

Identifiable/identifié

La chose n’étant pas désignée et encore moins légiférée, c’est donc sur des qualifications générales que les parties ont débattu. Ainsi, pour déterminer s’il est trompeur d’appeler des clients de la sorte, faut-il savoir si l’appelant est identifiable. « I-den-ti-fiable et non pas identifié », insiste Gérard Gouzes. « Donc oui, estime Daniel Telliez, puisque le client peut trouver nos coordonnées à partir de notre numéro… » « Non, estime la partie civile, puisqu’au moment de l’appel, rien ne donne l’identité de l’appelant. » Et il y a ces histoires de numéros « géographiques », c’est-à-dire des numéros qui commencent par 05, dans le sud-ouest, 01 à Paris, et peuvent laisser entendre que l’interlocuteur qui a appelé est bien réel, tandis qu’un numéro à 5 chiffres ne laissait aucun doute.

Quelle est la logique de cette entreprise qui appelle les gens pour leur dire « nous n’avons pu donner suite à votre appel, rappelez notre numéro surtaxé »

Autre point clé, l’assentiment des clients à ce démarchage téléphonique, donne lieu à bien des arguties. « Tous nos numéros ont été collectés à partir de jeux, à l’occasion desquels les clients ont accepté d’être démarchés, ou bien achetés », se justifie Daniel Telliez. « Peut-être, mais il n’existe aucune trace de leur acceptation », souligne la partie civile. « Ils peuvent toujours se désinscrire, en envoyant stop à un numéro, ou bien en s’inscrivant sur les listes d’opposition au démarchage. » « Donc, s’ils ne se sont pas opposés, ils sont supposés être d’accord », résume le président, dubitatif…

Quelle est la logique ?

Il s’enquiert : « Quelle est la logique de cette entreprise qui appelle les gens pour leur dire « nous n’avons pu donner suite à votre appel, rappelez notre numéro surtaxé ». Quand on appelle les gens, c’est pour leur dire quelque chose ! » « M. le président, si vous m’y autorisez, je peux faire écouter à la Cour le type de service que mon client propose… » Gérard Gouzes diffuse donc, via son mobile personnel, une communication avec l’un des serveurs vocaux incriminés. En l’occurrence, il s’agit de conseils « droit du travail ». La Cour écoute, avec attention, tout juste. Il existe donc un service au bout des millions d’appels adressés à des millions de « clients » par des serveurs. Constat dont se sert la défense pour réfuter le qualificatif de « ping call ». Mais là n’est pas la question, en tout cas pas pour Gérard Gouzes qui a demandé en préambule au tribunal de rendre le droit et non de porter de jugement moral.