Pro D2: Viriviri... viré de l'US Montauban !

Ça lui pendait au nez ! La patience a des limites. Peu importe le statut de joueur, à un moment donné, un joueur professionnel a des devoirs et des obligations à respecter. Volatilisé, l’international fidjien Samisoni Viriviri n’a jamais remis les pieds à Montauban.

Sans nouvelles de lui à Montauban

L’USM est resté sans nouvelles de la part du champion olympique de rugby à VII. Depuis son sacre à Rio, l’ailier avait bénéficié de vacances. Il devait rentrer en septembre. Personne ne l’a revu du côté de Sapiac.

Un titre n’autorise pas tout et surtout pas la façon de laisser dans le doute le club tarn-et-garonnais avec lequel il était lié sous contrat. Désigné meilleur joueur du circuit mondial de rugby à VII et meilleur marqueur d’essais (52) en 2013/2014, il était arrivé en France en 2014 à Montpellier. Dans le club héraultais, il n’avait quasiment pas joué. Il avait été prêté à l’US Montauban (Pro D2) pour la saison 2015-2016 (10 titularisations et 4 essais).

Viriviri est bien vivant à Dubaï

Son expérience dans le rugby à quinze a tourné court. En agissant de la sorte, le Fidjien Viriviri s’est lui-même condamné. En octobre, le président Daniel Bory avait déjà qualifié d’inacceptable ce comportement et d’évoquer une procédure de licenciement à son encontre. L’affaire n’ayant pas évolué d’un pouce, cette mesure a été prise tout dernièrement.

A Montpellier, dans une affaire similaire, le président Mohed Altrad avait fait preuve de tolérance à l’égard de Timoci Nagusa,qui, lui, n’avait cessé de repousser son retour en France (mi-octobre), tout en donnant quelques rares nouvelles.

Ironie du sort, cette déclaration du patron de l’USM tombe en plein tournoi World Series à Dubaï, où la formation fidjienne, championne olympique, vient d’étriller la France en quart de finale: 40-5. Une chose est sûre, Samisoni Viriviri est bien vivant: ce samedi, il a marqué un des 6 essais aux tricolores.

Dominique EMPOCIELLO

On ne reverra plus à Sapiac le véloce fidjien Samisoni Viriviri, auteur d’un essai, lors de la saison passée à Montauban (Pro D2)