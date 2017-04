Ouvert, indécis, le championnat de PRO D2 risque de se jouer à la dernière journée. En attendant, c’est au stade Chaban-Delmas à Bordeaux, le 21 mai, que sera connu le second promu.

Bien malin qui peut prédire quel club finira en pôle position le 5 mai, avec entre autres comme dernières affiches de la 30e journée: Agen – Colomiers, Montauban – Oyonnax, Mont-de-Marsan -Biarritz ! Le championnat de Pro D2 peut encore réserver bien des surprises.

A qui reviendra le premier billet destiné au champion, promu directement en Top 14?

Selon la formule habituelle, les clubs classés de la 2 à la 5e places se disputeront les barrages d’accession désignant le second promu.

La bouteille à encre

A trois journées du terme de la phase régulière (la prochaine est programmée du 20 au 23 avril), sept clubs paraissent en mesure d’y prétendre: Oyonnax (actuel leader avec 81 points), Agen, son dauphin (79 points), puis selon le classement actuel: Stade Montois (3e avec 76 points), Biarritz, Montauban, Colomiers (à égalité avec 72 pts), Perpignan (7e, 69 pts).

Si on ignore donc pour l’instant les noms des futurs finalistes (les demi-finales auront lieu les 13 et 14 mai prochain), on sait en revanche où se tiendra la finale d’accession de PRO D2, programmée le dimanche 21 mai (15h15). Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Rugby a désigné le stade Chaban-Delmas de Bordeaux, d’une capacité de 34 694 places.

Cette finale sera diffusée en direct sur Eurosport 2, CANAL+ ou CANAL+ Sport, et France 3 National.

Attention, les guichets du stade Chaban Delmas ne proposeront pas de billet à la vente pour cette rencontre. La vente se fera uniquement en ligne.