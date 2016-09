Agen Pro D2. Le RC Vannes défie le mythique SU Agen

Un club en ProD2 : une grande première pour le rugby breton. Témoin de l’enthousiasme ambiant, l’article de notre confrère de L’Echo de l’Armor et de l’Ergoat avant le match entre le RC Vannes et le SU Agen.

« La saison passée, quand on recevait Bergerac, ils recevaient Toulon… » La formule de l’entraîneur Jean-Noël Spitzer est limpide. Le RC Vannes (Morbihan) n’a pas grand-chose à voir avec le SU Agen (Lot-et-Garonne). Un univers sépare les deux équipes. Pourtant, elles vont s’affronter, vendredi 9 septembre 2016, à 20h. Cette troisième journée de Pro D2 est l’occasion de voir une équipe mythique du rugby français évoluer sur le terrain de La Rabine. Aucun doute : le stade sera plein à craquer !

Un événement en Bretagne

Huit fois champion de France, le SU Agen redescend tout juste de Top 14. Après s’être frotté aux gros calibres (Toulon, Racing, Clermont…), le SUA fait figure d’épouvantail dans ce Pro D2.

Alors, forcément, les Vannetais (une victoire contre Montauban, une défaite à Angoulême) sont quelque peu impatients de croiser le fer avec les Lot-et-Garonnais, comme l’explique Jean-Noël Spitzer, l’entraîneur du RC Vannes :

La marche est haute. C’est n’est pas un adversaire avec qui on pourrait être en lutte dans la même partie de classement. Il n’y a pas grand-chose à dire aux joueurs. Les mecs sont excités à l’idée de jouer ce match. Le gagner serait un exploit… Mais on y va sans appréhension, désinhibé.

« On sent que, physiquement, on est au niveau de la Pro D2 », poursuit Jean-Noël Spitzer, qui prend en exemple le match face à Montauban (1ère journée de Pro D2) et ses 37 minutes de jeu effectif. La clef du match ? « C’est le niveau d’Agen », rétorque le technicien breton.

Si Agen est à son niveau, on n’aura rien à espérer. Clairement, ce match est un événement pour la Bretagne. Il faut voir cette rencontre comme une fête.

Vannes est devant Agen au classement…

Malgré tout, les Bleus, qui pointent à la 6e place du classement avec 5 unités au compteur, ne se laisseront pas marcher dessus. Ce n’est pas dans les habitudes de la maison… D’autant que derrière, dans les travées de la Rabine, le peuple breton va chanter fort pour encourager ses héros.

La composition du RC Vannes :

Bouthier – Gougeon, Butonidualevu, Trainor, Duplenne – (o) Moeke, (m) Payen (cap.) – De Bruin, Vosawaï, Bourdrel – Van Jaarsveld, Delangle – Garcia, Garcia Veiga, Phelipponneau.

Remplaçants : Cloostermans, Vola, Maisuradze, Bolenaivalu, Roussarie, Tuifua, Burgaud, Jadot. 24e : Loubery, 25e : Pacheco, 26e : Pic.

La composition du SU Agen :

Tilsley – Nakosi, Sadie, Mchedlidze, Paris- Tau, Erbani, Vaquin – Demotte, Ratunyarawa – Joly, Tadjer, N’Nomo

Remplaçants : Barthomoeuf, Béthune, Kotze, Miquel, Abadie, Bouvier, Denos, Ryan.