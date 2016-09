Duras Pro D2: l'arbitre Ludovic Cayre, spécialiste des derbys

Au sifflet, c’est l’homme des derbys. En tout cas, Ludovic Cayre est servi en ce début de saison. Officiant en Pro D2 depuis septembre 2015, l’arbitre duraquois enchaîne les chocs. Habitué à l’affiche Mont-de-Marsan – US Dacquoise, qu’il avait dirigé l’an passé, il était à nouveau au sifflet du derby landais, remporté par les Montois (33-29), lors de la 2e journée. Au stade Albert Domec, dimanche (14 h 15), une autre affiche explosive, retransmise sur Eurosport 2, mobilisera le Languedoc-Roussillon: Carcassonne – Perpignan. Mal partis dans ce championnat, les Catalans de Christian Lanta, Philippe Benetton et François Gelez sont donc attendus sous un visage revanchard. La triplette agenaise du staff sportif “sang et or” croisera dans les rangs adverses, le pilier tongien Telefoni et Jean-Baptiste Roudot (2e ligne), ex-joueurs du SUA.

A 27 ans, l’arbitre M. Cayre a bon espoir de confirmer sa belle première saison… Rappelons qu’à l‘intersaison la FFR a procédé à une seule promotion de la Pro D2 au Top 14. Le Toulousain Pierre Brousset (27 ans) a eu son bizutage lors du match Racing – Lyon (fin août). Le natif de Rieumes a eu une ascension vertigineuse, grimpant les échelons de la Fédérale 3 au Top 14 en six saisons !