Le Point Rencontre Jeunes de La Réole propose des stages de PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1) encadrés par Marie-Laure Lasmi, infirmière et conseillère technique de la direction départementale des services de l’Éducation Nationale.

Cette troisième édition aura réuni dix stagiaires : Lucas Decoudier, Maïlys Decoudier, Angélo Antoniolli, Robin Tozzato, Laurie Laferrière, Enzo Laferrière, Eglantine Picconet, Octave Barrault, Sarah Dupouy et Yoan Tibaud. Clara Delas, maire de Mongauzy et déléguée à la Petite enfance, l’Enfance-jeunesse et l’Action sociale à la cdc, était présente pour remettre ces diplômes.

Une formation de base

Le PSC1 est la formation de base des premiers secours, elle a pour but de préparer le plus grand nombre de citoyens aux rudiments de premiers secours. Cette formation existe depuis le 1er août 2007. C’est une formation pratique, durant laquelle il n’est pas nécessaire de prendre de notes.

Toute la formation repose sur l’apprentissage de gestes et la réalisation de situations concrètes (appelées généralement des « cas concrets ») où les formateurs simulent des accidents. Pour Maïlys, qui habite Sainte-Sève : « Je serais plus rassurée si je me retrouve face à un accident ou quelqu’un qui fait un malaise ».

Même son de cloche pour les autres participants, qui voient en cette formation une forme d’épanouissement personnel que ne contredit pas le directeur du PRJ, Mickaël Bergerère. « C’est une entrée dans leur vie active et professionnelle. Tous ne sont pas ouverts aux autres et c’est dommage » regrette-t-il.

Le directeur du PRJ va d’ailleurs quitter ses fonctions à partir du 1er janvier 2017. La cdc du Réolais en Sud Gironde recherche désormais son remplaçant. Concernant le PSC1, la prochaine session aura lieu au printemps prochain.

Francis Virepinte