Un automobiliste de 21 ans, de Préchac, a été condamné à six mois de prison ferme, lundi, par le tribunal correctionnel de Bordeaux.

Il était jugé en comparution immédiate.

Dimanche 17 septembre à 7h à Illats, il circulait ivre au volant de sa voiture et à une vitesse excessive.

Il a percuté un trottoir et est entré en collision avec un autre véhicule. Il a pris la fuite et a eu un autre accident un peu plus loin avec son véhicule.

À l’arrivée des gendarmes, le chauffard a refusé de se soumettre au dépistage d’alcoolémie. Il a été placé en garde à vue.

Le chauffard circulait sans permis, sans assurance et était en état de récidive.