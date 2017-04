Le centre culturel des Carmes et le service culturel de la Ville de Langon organisaient les 8 et 9 avril le premier Printemps des Artistes. Avec ce tout nouveau rendez-vous, l’équipe des Carmes souhaitait mettre les arts à l’honneur avec notamment des installations et des performances visuelles et scéniques d’artistes.

Accompagné par une météo estivale, le public, au rendez-vous, a pu investir la place des Carmes et celle de l’horloge, la rue Maubec et participer ou tout simplement observer l’art dans tous ses états : peinture, musique, sculpture, cirque, patchwork, dessin, conte musical, adresse.

Des artistes locaux, débutants ou non, qui ont pu s’exprimer publiquement, surprendre, séduire ou étonné. Retour en images sur cette édition.

C. B.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir