[Présidentielle] Participation en baisse en Lot-et-Garonne

A la mi-journée, le taux de participation à ce second tour de l’élection présidentielle affiche une baisse un peu partout. En Lot-et-Garonne, il était, à 12h, de 26,22% (il était de 31,98% le 23 avril dernier, et de 36,55% lors du second tour de l’élection en 2012). Le taux de participation au plan national est de 28,23%.

A Marmande, la participation lors de cette matinée diffère bien évidemment selon les bureaux (rappelons que la cité de la tomate en compte 18). Globalement, le taux était toutefois de 30% environ à 11h, selon le maire, Daniel Benquet, soit bien supérieur à la moyenne départementale.

Les bureaux de vote sont ouverts jusqu’à 19h.

Retrouvez les résultats de votre commune sur notre site internet, à partir de 20h.