PRESIDENTIELLE. Gilles Savary en appelle à une majorité parlementaire de rassemblement

Le député de la 9e circonscription de la Gironde, qui avait soutenu Emmanuel Macron avant le premier tour, fait part de sa réaction.

“Dans un contexte de profond rejet de l’offre politique existante, la candidature d’Emmanuel Macron aura finalement permis à la France et à la République de sortir par le haut d’une élection à hauts risques.

Je ne regrette pas d’avoir pris mes responsabilités en soutenant sa candidature dès le premier tour pour éviter à la France un insoutenable duel entre François Fillon et Marine Le Pen.

En élisant Emmanuel Macron, les électrices et les électeurs français, ont fait le saut dans une nouvelle génération et dans un nouveau paysage politiques.”

Gilles Savary évoque ensuite les prochaines échéances.

“Pour Emmanuel Macron, le plus improbable est fait, mais le plus dur reste à faire ! Pour être net, son score, en pourcentage comme en suffrages exprimés, n’est pas celui de Jacques Chirac et du Front Républicain de 2002 contre Jean-Marie Le Pen. Banalisé par les “ni-ni ” venus de droite comme de gauche, et fort de plus de 10 millions de voix au second tour, le FN s’installe en leadership de l’opposition dans notre pays.

Ce bouleversement du paysage politique français appelle désormais une majorité parlementaire de rassemblement et un changement radical de méthode politique, plus à l’écoute des attentes des Français et des territoires « décrochés », que des réponses « prêt à porter » venus ” d’en haut “.

Parce que l’échec et les spéculations partisanes sont désormais interdits, je participerai à une majorité parlementaire sur la base du programme présidentiel, mais ouverte aux attentes populaires pour contribuer à l’impérieuse réussite de cette nouvelle mandature.”