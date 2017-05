Christophe Miqueu, candidat de la France insoumise aux élections législatives sur la 12e circonscription et représentant de Jean-Luc Mélenchon en Gironde, fait part de sa réaction à l’élection d’Emmanuel Macron.

“Au soir du second tour de l’élection présidentielle, la défaite de Mme Le Pen est sans appel. Le peuple français a fait barrage à l’extrême droite, le FN est KO. En même temps, le parti d’extrême droite progresse partout entre les deux tours. C’est la confirmation que les solutions libérales ne permettent pas de le faire reculer.

Un clone de Thatcher avec les faux airs du gendre idéal est désormais à l’Elysée

A travers cette élection, c’est aussi la frange la plus libérale de l’échiquier politique qui a dépassé les clivages habituels pour assurer la mise en œuvre de son programme de casse sociale. Un clone de Thatcher avec les faux airs du gendre idéal est désormais à l’Elysée. Très peu de nos concitoyens adhèrent à son programme de destruction généralisée et faire croire le contraire serait une insulte au peuple français.

Avec un tel taux d’abstention et un nombre immense de bulletins blancs, le défaut de légitimité du nouveau président est évident. Il faut en finir avec ce jeu institutionnel morbide de la monarchie présidentielle et du hold-up démocratique permanent avec l’arme du FN, et passer enfin à une sixième république pour redonner le pouvoir au peuple.”

Christophe Miqueu tourne désormais son regard vers les élections législatives.

“La présidentielle n’a rien réglé. Il y a une majorité dans le pays pour dire Non au FN. Il faut désormais une majorité aux législatives pour dire Oui à la 6e République, au partage des richesses et à la planification écologique. C’est la tâche à laquelle nous allons nous atteler en amplifiant la dynamique de la présidentielle autour de Jean-Luc Mélenchon et de notre programme “L’avenir en commun”.

Le troisième tour revêt une dimension politique absolument cruciale. Notre objectif : qu’une majorité parlementaire autour de nos idées soit élue et que l’on puisse renverser l’éphémère gouvernement de M. Macron pour mettre en place un gouvernement de l’écologie, du partage et de la démocratie. Je vais m’employer, avec tous les amis qui m’accompagnent dans la douzième circonscription de la Gironde, à construire concrètement le rassemblement qui permettra cette majorité.”