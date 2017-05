Catherine Veyssy et Bruno Marty, candidats aux élections législatives sur la 12e circonscription, commentent la victoire d’Emmanuel Macron.

“En se déplaçant massivement, une fois encore ce 7 mai, les Françaises et les Français ont délivré un message clair et un résultat sans appel : ils ont voté pour la République. Ils ont rejeté fermement l’idéologie de la division, le discours de la haine, et le projet de la peur. A Cénac, à la Réole, et sur la 12e circonscription comme partout en France, nos suffrages se sont très majoritairement – plus de 65% – portés sur la personne d’Emmanuel Macron ; il est dorénavant notre président et nous lui adressons de républicaines félicitations, pour sa victoire et pour sa campagne, ainsi que tous nos encouragements pour sa présidence. Nous l’enjoignons également à toujours garder à l’esprit que les dizaines de millions de suffrages qui se sont portés sur lui ne valent pas nécessairement une adhésion absolue, ni à sa personne ni à son programme; demain, ils l’obligent au rassemblement et à la responsabilité.”

Les maires (PS) de Cénac et La Réole observent aussi la suite des événements. Avec les législatives en guise d’horizon.

“Il est de notre devoir d’admettre que le résultat de l’extrême-droite, est le plus élevé de l’histoire de notre pays. L’occulter serait une immense erreur : nous devons y faire face et nous devons, surtout, nous battre sur nos territoires, tous les jours, pour que, désormais, il ne cesse de décroître.

C’est précisément cet esprit d’unité, de rassemblement et de responsabilité qui nous guident, sur la 12e circonscription. Territoire ô combien rural, comptant 156 communes, tous ceux qui, comme nous, y vivent depuis plusieurs décennies savent que notre mission, nous les forces républicaines, y est impérieuse. C’est là l’enjeu et le sens de notre candidature aux élections législatives les 11 et 18 prochains : nous présentons un projet érigeant la proximité et les solidarités – des Hommes et des territoires – au cœur de notre future action législative.

Parce qu’elle s’inscrit dans la longue et belle tradition républicaine de nos territoires, qu’elle est depuis des moins aussi sincère que transparente, notre candidature aux élections législatives porte le sceau du rassemblement des forces de gauche et républicaines. Nous en avons la ferme détermination et le devoir impérieux, et c’est pourquoi nous vous invitons toutes et tous, habitants de la 12e circonscription à nous rejoindre.

C’est assurément notre responsabilité dans les mois qui viennent : vous pourrez compter sur nous. Notre campagne puis notre action législative auront, dès lors, un mot d’ordre : être votre voix pour la ruralité.”