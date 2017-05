Cliquez sur l'image pour l'agrandir

A Marmande comme partout en France, les bureaux de vote ont ouvert à 8h ce matin, et ils fermeront leurs portes à 19h.

Si dans certains, comme à l’école du centre, on a noté une nette baisse de fréquentation par rapport au premier tour, dans d’autres, la baisse était beaucoup plus légère, voire inexistante: vers 11h, en effet, on notait une participation de 30% dans l’ensemble des 18 bureaux de la ville.