Au CA Lormont, Olivier Rouhet fait partie des meubles. Dans le bureau du président, il est même épinglé sur le mur. Sur la photo d’équipe où il apparaît, il doit être minime ou cadet. Vingt ans après, le pilier lormontais défend toujours les mêmes couleurs. À 36 ans, Olivier Rouhet ne ressemble plus vraiment au gamin sur la photo mais son attachement au club de la rive-droite n’a pas changé. D’ailleurs, quand il aura raccroché les crampons, il s’imagine bien siéger ailleurs que sur un pan de mur dans le bureau présidentiel…

«C’est ma dernière saison en tant que joueur, annonce le Lormontais. Le corps est fatigué, j’ai mal partout… Je commence même à être lassé de venir à l’entraînement. Mais je ne vais pas quitter le club. Je m’y implique déjà, notamment dans l’association des joueurs, et ça va continuer. Je me vois bien devenir dirigeant. J’aimerais m’occuper des joueurs, devenir manager, comme Laurent Treilh l’était. Président ? (Il sourit) Je le serai un jour !»

Il se voit bien reprendre le flambeau de son oncle, Michel Garmendia, dans quelques années. «C’est lui qui m’a fait venir au CA Lormont, rappelle-t-il. Avant de démarrer le rugby à 10 ans, j’ai touché un peu à tout: judo, handball, tennis… Mais à l’époque, j’étais grand et costaud. Physiquement, je ressemblais plus à un joueur de rugby qu’à un tennisman. Michel Garmendia était président à l’époque. Il a dit à mon père en parlant de moi: ‘‘Il est un peu costaud et il ne sait pas trop quel sport faire, je le prends au rugby’’. Et ça m’a plu!»

Le dernier des Mohicans

Avec Mathieu Garmendia, Bertrand De Pedro, Jérémy Cassan et les autres, Olivier Rouhet fait partie de la génération 80- 81. Une génération dorée au club. Dans les années 90, les Tangos tenaient la dragée haute en Reichels à des clubs professionnels. «J’étais au sport études de Biarritz à cette époque-là, rembobine Olivier Rouhet. J’ai eu quelques contacts avec des clubs, comme Brive ou le Stade Français, mais ce n’était pas vraiment concret. Puis, on avait une super équipe. Mes racines étaient là.»

Très vite, comme beaucoup de coéquipiers de sa génération, il a intégré l’équipe fanion. Aujourd’hui, c’est le dernier des Mohicans. Les autres ont arrêté, lui fait de la résistance. Le pilier aime tellement ce club et son ambiance qu’il a du mal à couper. D’ailleurs, s’il devait dévoiler son programme de futur président du CA Lormont, il serait déjà tout trouvé: «J’attache une grande importance aux entraînements, au sérieux. Mais il faut aussi garder une part d’amateurisme comme on essaie de le véhiculer avec ‘les gnagnos’, notre association de joueurs. On fait la fête, on chante, on fait des voyages, ça nous soude vachement. Je serai très heureux que la bonne ambiance au club soit un vecteur pour attirer de bons joueurs. C’est important, j’y tiens!»

Nul doute que dans ce domaine, si un jour il devient président, il aura des arguments pour recruter du monde.