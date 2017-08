A l’heure où nous diffusons l’information, le feu était sous contrôle des unités de pompiers présentes sur la commune de Maillas (40) limitrophe du Lot-et-Garonne. Entre 15 et 20 hectares ont été la proie d’un incendie qui s’est déclaré vers midi. Dix unités des Landes, deux de Gironde et trois de Lot-et-Garonne étaient présentes sur les lieux. Celles du Lot-et-Garonne concernent les casernes de Houeillès, Casteljaloux et Mézin. Il faut entendre par unité deux engins porteurs d ‘eau et un véhicule de reconnaissance, soit quinze pompiers lot-et-garonnais dépêchés sur Maillas.