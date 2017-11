La randonnée du Trèfle Garonnais démarrera de Couthures pour un parcours d’une centaine de kilomètres, et des bénévoles travaillent, dès à présent, au nettoyage et débroussaillage à grand renfort de serpes, faucilles et tronçonneuses, car la nature a repris ses droits durant l’année écoulée. Deux boucles sont prévues, une le matin et l’autre l’après midi de chaque côté de la Garonne, entrecoupées le midi par un repas servi à Couthures/Garonne. Le président, Patrice Faget, tient à remercier les maires des communes traversées : Couthures/Garonne, Jusix, Meilhan, St Sauveur de Meilhan et Cocumont. Ce tracé bucolique permettra aux participants d’apprécier un paysage varié, par monts et par vaux, entre bois et vignes. Si vous voulez partager, avec d’autres pilotes passionnés, une journée d’exception, inscrivez-vous avant le 10 novembre 2017, car les places sont limitées (il y a déjà 150 inscrits de tous les départements de la Nouvelle Aquitaine).

Le prix de l’inscription est de 40 €, le repas de midi compris, et pour obtenir votre bulletin d’engagement chargez-le sur www. letreflegaronnais.fr.

Samedi 18 novembre à Couthures/Garonne au matin…