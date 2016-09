Aillas Premières Olympiades réussies [DIAPORAMA]

C’est une première fête autour du football qui a réuni à Aillas les licenciés et sympathisants du club USAA (Union Sportive Auros Aillas), club de football pour adultes.

Les olympiades ont débuté avec des jeux originaux et drôles par équipes de cinq personnes : ventrigliss, la bonne giclée, jeu de la bassine enfarinée, la brouette mouillée, course en aveugle mais aussi tir à la corde, tirs au but et un quiz foot.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Ce sont huit équipes, de 5 à 70 ans, qui se sont affrontées devant environ 60 personnes. Les deux équipes seniors hommes étaient représentées ainsi que celles des féminines et des 15 ans.

Rendez-vous l’année prochaine

Chaque équipe s’était baptisée d’un nom de pays et c’est l’Honduras qui a remporté la médaille d’or : elle était composée de Virginie Le Provost, Denis Bamale, Rémi Boissoneau, Neil Walter et Thomas Lacampagne.

Vu cette réussite, le projet est de faire une deuxième édition de ces olympiades en juin 2017 pour clôturer la saison sportive.

P. L.