Leur ferme est toute en bois comme dans les Alpes sauf qu’elle se trouve dans les coteaux vallonnés de Romestaing. Une famille attachante vit là, dans ce lieu peuplé de biquettes dont le lait produit de délicieux fromages, en pratiquant une agriculture paysanne revendiquée haut et fort par le maître des lieux. C’est tout le sujet du documentaire tourné en 2016 qui sera projeté pour la première fois au public à Cocumont vendredi 5 mai à 21h30 dans la salle des sports. La projection sera précédée d’une présentation et suivie d’un débat avec les principaux « acteurs » du film et le réalisateur. L’entrée est libre et l’association Cultur’Ailes qui organise la manifestation proposera une petite surprise à l’issue de la soirée.

Une deuxième projection est organisée jeudi 11 mai à 20h30 au cinéma Le Plaza de Marmande, à l’initiative des ATP.