La Réole La voiture du futur à l'ancien musée de l'auto

A l’occasion de son l’inauguration de son installation à La Réole, l’entreprise Solution Nature accueille onze exposants, dont certains sont des références dans le domaine des énergies renouvelables.

Il s’agit d’une grande première en Gironde puisque ce sont les fabricants qui viennent directement expliquer leurs procédés, leurs produits et leurs qualités écologiques. Ce n’est pas un salon où des installateurs viennent vendre, mais bien des présentations de la part des fabricants eux-mêmes. « Le but de la journée est que les professionnels ou les particuliers qui ont un projet ou qui veulent se tenir au courant des nouveautés sur les énergies renouvelables puissent venir discuter et trouver la solution qui leur convient le mieux », explique Caroline Franck.

TESLA en guest-star

L’événement de cette journée c’est la venue exceptionnelle de TESLA et de deux modèles de voitures électriques et autonomes. Une démonstration d’un rangement en épi sans conducteur sera visible dans la cour de l’ancienne manufacture, qui a aussi été un musée de l’automobile. TESLA construit des voitures totalement électriques haute gamme depuis 2008 et a pour projet de rendre ses modèles plus accessibles.

La présence du constructeur, et de ses modèles est un fait à marquer d’une pierre blanche, puisqu’avant de venir à La Réole, il n’est apparu qu’à Biarritz, Cannes, Dinart et Deauville. C’est donc une certaine exclusivité dont bénéficie la cité millénaire avec cette démonstration.