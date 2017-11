Gaujac: Premier vide-greniers pour «EarthAnimal»

Une toute nouvelle association gaujacaise vient de naître. « EarthAnimal » a pour objet de protéger les animaux et leur environnement. Sa jeune présidente, Morgane Charlot, se propose de recueillir tous types d’animaux abandonnés, maltraités ou errants, de les soigner si nécessaire et de trouver pour chacun une famille d’adoption. Morgane souhaite ainsi sensibiliser le public à la condition animale au travers de l’accueil d’animaux domestiques, bien sûr, mais aussi à la condition des animaux sauvages employés dans les cirques et à la protection des espèces en voie de disparition.

Une première occasion lui en est donnée en organisant un vide-grenier ce dimanche 5 novembre, de 8h à 18h, à la salle des fêtes de Gaujac. Il est possible de s’inscrire à cette manifestation pour 2€ le mètre, en téléphonant au : 06.03.41.73.12 ou 05.53.88.03.92 ou bien par mail:earthanimal47@gmail.com