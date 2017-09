Personne au RCBA n’a affirmé que l’équipe était en mesure de faire des coups lors de chacun de ses déplacements mais lors de ce voyage à Niort, les choses ne se sont toutefois pas passées comme prévu. Les Girondins ont en effet perdu trois de leurs trois-quarts dans les dix premières minutes, un coup du sort qui va forcément gripper un peu le collectif. Les locaux vont en profiter pour marquer un premier essai au quart d’heure de jeu, Anthony Tesquet faisant en sorte de maintenir son équipe au contact avant le changement de camp (16-6).

Un bilan positif

Les visiteurs vont toutefois laisser filer les locaux un peu avant l’heure de jeu sur deux coups du sort et autant d’essais, en trois minutes (54’ et 57’). Le match est alors plié même si l’équipe du Bassin va essayer de souffler le bonus offensif des Deux-Sévriens en fin de rencontre, en vain (28-6). Le promu termine donc ce premier bloc avec une victoire, un nul et une défaite, un résultat plutôt très encourageant deux semaines avant de recevoir la très expérimentée formation d’Oloron.