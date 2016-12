[Préfecture] Le service carte grise et permis fermé l'après-midi

Si vous vous souhaitez changer de voiture ou récupérer votre permis, il vous faudra vous lever de bonne heure. Dans un communiqué, la préfecture a annoncé les nouveaux horaires du bureau des usagers de la route.

A compter du 2 janvier 2017, les guichets du « bureau des usagers de la route (permis de conduire et cartes grises) seront ouverts 5 matinées par semaine de 9h00 à 12h00 du lundi au vendredi », indique la préfecture.

Toutefois, le service de « dépôt express » permettra aux usagers de déposer leurs dossiers de cartes grises chaque jour « dans le hall d’accueil de la Préfecture, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 ».

La Préfecture rappelle que « les demandes de cartes grises et de permis de conduire peuvent être adressées par voie postale ». Cette procédure, fortement conseillée, n’entraîne aucune incidence sur les délais de délivrance des titres.

Pour plus d’informations sur les pièces à fournir, il est recommandé de consulter le site internet www.lot-et-garonne.gouv.fr