Fargues Pratiquez le billard anglais

Le foyer rural a une section billard en activité et recherche d’autres joueurs afin de compléter une seconde équipe. Les six joueurs et joueuses de la section se retrouvent tous les mercredis soir pour pratiquer le billard anglais et plus précisément le 8 pool.

Cette variante se joue à deux joueurs ou deux équipes étant donné qu’il y a deux groupes de billes, les jaunes et les rouges. Le but du jeu est d’empocher, à l’aide de la bille blanche, les sept billes de sa couleur puis la bille noire. Au-delà du jeu, le billard rapproche ceux qui se côtoient autour de la table.

Hommes et femmes, grands et petits, jeunes et moins jeunes. « Sur la table de billard, les billes nous surprennent toujours » déclare Fabrice. Cette activité pratiquée par plusieurs dizaines de millions de joueurs dans le monde à ses championnats en France, d’ailleurs les joueurs de Fargues sont arrivés 3e aux derniers championnats départementaux.

« Les billes ont un pouvoir d’attraction remarquable et on se laisse prendre au jeu facilement quel que soit notre âge » déclare Sylvain Chabaud.

C. B.