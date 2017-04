PRATIQUE. Téléphones portables : peut-on réellement les comparer ?

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Finie l’époque où le téléphone portable encombrant et à grosses touches constituait une révolution. C’était à la fin des années 90, lorsque les consommateurs délaissaient peu à peu les cabines publiques pour rester joignables en permanence.

Aujourd’hui, le mobile est présent dans tous les foyers, quels que soient les âges. Dans 90 % des cas, les Français jettent même leur dévolu sur un smartphone. Ces produits multifonctions permettent de passer ou de recevoir des appels, mais aussi d’envoyer des SMS, de surfer sur Internet et de télécharger toutes sortes d’applications ludiques. Sans oublier leur faculté à servir de GPS, d’appareil photo ou de caméscope d’appoint très efficaces.

Sur quels critères comparer ?

Le marché des fabricants de smartphones est trusté par quelques grands noms, dont l’américain Apple et le sud-coréen Samsung. Compte-tenu des tarifs pratiqués, entre 50 et 800 euros selon la technologie développée, il est primordial de prendre le temps de sélectionner son futur équipement, en tenant compte avant tout de ses besoins et de quelques fondamentaux : l’autonomie, le poids, la facilité d’usage mais aussi la résolution d’écran et la mémoire.

Les forfaits entrent aussi en ligne de compte

Comparer avant d’acheter un mobile, c’est donc un préalable nécessaire. Y compris en matière de forfaits. Les principaux opérateurs français (Orange, SFR, Bouygues, Free…) rivalisent d’arguments pour convaincre la clientèle. Ils associent aux prestations des fabricants des offres variées, des packages incluant parfois les communications, les SMS et l’accès Internet en 4G illimités.

Reste que ces formules ne sont pas toujours adaptées à votre usage et qu’il convient, là-encore, de définir votre appétence réelle pour votre téléphone portable.

