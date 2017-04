PRATIQUE. Ménage de printemps… sans produit chimique

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Les produits ménagers clean

La tendance est au ménage non toxique. Alors on retrouve les recettes de grand-mère élaborées à partir de produits simples : vinaigre blanc et eau chaude constituent la base du ménage écologique, agrémentés de citron ou de bicarbonate de soude, de savon noir et d’huiles essentielles (celles de citron ou de pamplemousse sont particulièrement adaptées au ménage).

Ajoutons la Terre de Sommières, les cristaux de soude, la pierre d’argile et le blanc de Meudon et voilà un ménage de printemps efficace et écologique ! Côté accessoires, optez pour les microfibres ou lancez-vous dans la confection de tawashi, une éponge à fabriquer soi-même.

Dans le même style, vous pouvez également vous tester à la préparation de vos produits ménagers. Pour commencer, la jeune marque française Galipoli vous propose sa Galibox contenant un livret de recettes, sept ingrédients indispensables (vinaigre blanc, bicarbonate, acide citrique…), une huile essentielle et trois flacons gradués pour réaliser trois recettes différentes (anticalcaire salle de bain, dégraissant cuisine et désinfectant/désodorisant WC).

Seulement de l’eau…

Pour de nombreuses étapes du grand ménage de printemps, seule la vapeur d’eau peut nettoyer et désinfecter votre intérieur : chambres, cuisine, salon, salle de bains mais aussi moquettes, tapis et tous types de sols.

« L’eau diffusée à plus de 100°C offre un pouvoir de nettoyage que les détergents les plus modernes ne réussissent pas à égaler, explique-t-on chez Polti. Elle constitue une véritable alternative aux produits chimiques. Les nouveaux appareils à haute-pression chauffent l’eau du robinet à 120°C minimum, générant une vapeur capable de dissoudre la saleté, libérant et retenant sur son passage toutes les particules qui la composent : déchets de graisse, bactéries et acariens. Les plus hautes températures permettent de neutraliser jusqu’à 98 % des acariens et réduire de 86 % les allergènes ».

Lors du grand ménage de printemps, cette vapeur permet même de nettoyer en profondeur les matelas, rideaux, volets, chaises et tables de jardin.

Enfin, côté écologie et économies, l’utilisation d’eau est considérablement réduite avec la vapeur, puisqu’un seul litre d’eau produit environ 1 000 litres de vapeur.

Les nouveaux aspirateurs

L’accessoire haut-de-gamme et “future génération” dans le domaine du ménage sain et écologique, c’est l’aspirateur sans sac et sans filtre. Il permet de purifier et assainir l’air à 99,99 % en piégeant la poussière mouillée mais aussi toutes les particules dans l’air.

« C’est le nouveau concept de l’aspiration 3D, précise la marque Delphin. Uniquement avec de l’eau, l’appareil purifie l’air, aspire, nettoie, dépoussière, époussette, désinfecte, souffle, désincruste, élimine, brosse, lessive, lave, assainit, racle et essuie. Il peut même diffuser des huiles essentielles ».

Une Rolls Royce du ménage écolo qui vaut tout de même 2.430€. « Mais quand on calcule que chaque famille dépense en moyenne 42€ par mois de produits d’entretien (sacs aspirateurs, filtres, produits nettoyants ou détergents, bombes, bougies, lingettes, pressing…)*, ce genre d’appareil est rentabilisé en moins de 5 ans ! ».

Quizz ménage écolo : à vous de jouer !

Qui est le plus gros pollueur de la maison ?

L’aspirateur ! C’est pour cela qu’il est interdit dans les lieux publics comme les hôpitaux, les cuisines des restaurants et dans les supermarchés (source Delphin).

Quelle est la fréquence d’entretien d’un matelas ?

Il est conseillé d’aspirer son matelas 3 ou 4 fois par an pour supprimer les acariens et nettoyer les squames (peaux mortes, ongles, cheveux) qui s’y déposent chaque nuit.

Quels sont les avantages des chiffons microfibres ?

Ils permettent de réaliser 90 % des tâches ménagères avec seulement de l’eau et d’utiliser 8 fois moins d’eau et de produits chimiques détergents.

*Source INSEE pour l’enquête « Budget de Famille 2006 »

Liens : www.polti.fr ; www.h2o-at-home.com ; www.chezlapaulette.com ; galipoli.fr

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Crédits des visuels :

©Delphin

©H2o@home

©Paulette

©Galipoli